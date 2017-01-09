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Şenol Güneş 5 ismin ipini çekti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımda yeteri kadar şans bulamayan Olcay Şahan, Kerim Frei, Veli Kavlak, Rhodolfo ve Aras Özbiliz'in gönderilmesi için rapor verdi.

Spor / 9 Ocak 2017 Pazartesi 15:23
Şenol Güneş 5 ismin ipini çekti

Süper Lig'in ikinci yarısı için yeniden kadro planlaması yapan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş'in verdiği raporla yönetim kurulu kadroyu daraltmak için düğmeye bastı.

Güneş'in raporu doğrultusunda Olcay Şahan, Kerim Frei, Veli Kavlak, Luiz Rhodolfo ve Aras Özbiliz'e kulüp aranmaya başlandı.

Takımda yeteri kadar şans bulamamalarına üzüldüğü için bu futbolcuların kiralanmasını isteyen Şenol Güneş'in, 'Bundan sonraki maçlarda olağan dışı şeyler olmadıkça 11'i fazla değiştirmek istemiyorum. Oynamayan oyuncu mutlu olmaz. Bu nedenle hem onların mutluluğu hem de gelecek sezon için bu futbolcularımız başka kulüplerde oynatılmalı' dediği belirledi.

OLCAY VE KERİM GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Olcay ve Aras'ın kiralık olarak gitmeye sıcak baktıkları öğrenilirken Veli, Kerim ve Rhodolfo'nun ise formayı geri alacaklarını yönetime söyledikleri ortaya çıktı. Özellikle Kerim'in, 'Ben kendime çok güveniyorum. Takımda kalarak ilk 11'de oynamak için mücadele edeceğim' ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Olcay ŞahanTeknik DirektörVeli KavlakŞenol GüneşAras Özbiliz


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