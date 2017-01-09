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NBA'de Nusret'li atışma

NBA takımlarından Golden State Warriors ile Sacramento Kings'in sosyal medya hesaplarında ilginç bir diyalog yaşandı. Warriors'ın yaşanan atışmaya ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe ile cevap vermesi dikkat çekti.

Spor / 9 Ocak 2017 Pazartesi 11:57
NBA'de Nusret'li atışma

NBA'de Golden State Warriors'un deplasmanda Sacramento Kings'i 117-106 mağlup ettiği maçın ardından iki takım arasında sosyal medya hesabından ilginç bir atışma yaşandı.

Warriors'un resmi twitter hesabından maçın özeti paylaşılarak, 'Sacramento Kings'i geriden gelip yendiğimiz maçın özetini izleyin' notunu yazdı. Kings de bu paylaşıma cevap olarak,

'Hayır' karşılığını verince, Warriors yanıt olarak ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe'nin fotoğrafını paylaştı.

İşte iki kulüp takım arasında yaşanan o atışma;


Golden State WarriorsSosyal MedyaTwitter


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