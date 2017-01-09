Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Fenerbahçe'de Volkan Şen darbe almadan topa koşarken sakatlandı. Volkan Şen oyuna devam edemedi ve yerine yeni transfer Karavayev dahil oldu.

Spor / 9 Ocak 2017 Pazartesi 01:02
Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Hazırlık kampını Antalya'da geçiren Fenerbahçe, Denizlispor ile hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmanın 33. dakikasında topla hareket halinde ilerlerken adelesi çeken Volkan Şen oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Volkan Şen'in yerine yeni transfer Oleksandr Karavayev oyuna dahil oldu. Karavayev 11 numaralı forma ile sahada yerini aldı.

Volkan Şen'in en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


FenerbahçeFormaDenizlisporVolkan Şen


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar