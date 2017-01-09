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Fatih Tekke yuvaya dönüyor

Trabzonspor’un efsane isimlerinden Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe geri dönüyor. Antalya’da teknik direktörlük seminerinde bulunan Fatih Tekke’nin, sportif direktör olarak eski kulübünde göreve başlayacağı öğrenildi.

Spor / 9 Ocak 2017 Pazartesi 16:10
Fatih Tekke yuvaya dönüyor

Trabzonspor'un ve Türk futbolunun efsane santrforlarından Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe geri dönüyor.

Uzun yıllar Trabzonspor forması giyen Tekke'nin, sportif direktör olarak eski takımında görev yapacağı öğrenildi.

Antalya'da teknik direktörlük seminerinde olan ve teknik direktörlük lisansı almaya hazırlanan Fatih Tekke'nin, mevcut teknik direktör Ersun Yanal'la birlikte çalışacağı öğrenildi.

Sportif direktör olarak kulübe geri dönecek olan Tekke, yönetimle futbol takımı arasında köprü görevi görecek.

TrabzonsporTeknik DirektörFutbol TakımıFatih Tekke


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