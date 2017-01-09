Dünyada yılın en iyi fubolcusu belli oldu

FIFA tarafından 2016 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan bu yana yürütülen ortaklığın geçen yıl sona ermesinin ardından hayata geçirilen 'Yılın En İyileri Ödülleri', FIFA tarafından ilk kez dağıtıldı. Ödül töreninin sunuculuğunu, ABD'li aktris Eva Longoria ve Alman televizyon spikeri Marco Schreyl üstlendi.



Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nün sahibi oldu. Ronaldo, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve Atletico Madrid'den Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ı geride bıraktı.



En iyi kadın futbolcu ödülünü ise Houston Dash takımında forma giyen ABD'li Carli Lloyd aldı.



- Yılın 11'i



FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine şu futbolcular seçildi:



Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)



Savunma: Gerard Pique (Barcelona), Dani Alves (Juventus), Sergio Ramos, Marcelo (Real Madrid)



Orta saha: Andres Iniesta (Barcelona), Luka Modric, Toni Kroos (Real Madrid)



Forvet: Lionel Messi, Luis Suarez (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid)



- Yılın teknik direktörü Ranieri



Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de Leicester City'yi şampiyonluğa taşıyan İtalyan Claudio Ranieri, Fransız Zinedine Zidane (Real Madrid) ve Portekizli Fernando Santos'un (Portekiz Milli Takımı) önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.



Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülüne, Almanya Milli Takımı'nın eski çalıştırıcısı Silvia Neid layık görüldü.



Yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nü, Penang takımından Malezyalı Mohd Faiz Subri kazandı.



FIFA Fair Play Ödülü, Sudamericana Kupası'nı uçak kazasında futbolcuları ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense'ye armağan eden Atletico Nacional takımına verildi. FIFA Taraftar Ödülü, birlikte tezahüratta bulunan Liverpool ve Borussia Dortmund taraftarlarına gitti. FIFA Olağanüstü Kariyer Ödülü ise Brezilyalı futsal oyuncusu Falcao'ya verildi.



