Beyaz Gazete Ana Sayfa

Melo, Palmeiras'a transfer oldu

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Felipe Melo ülkesi takımlarından Palmeiras’a transfer oldu.

Spor / 8 Ocak 2017 Pazar 16:46
Melo, Palmeiras'a transfer oldu

Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, Brezilya ekibi Palmeiras ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

2011-2012 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Felipe Melo, sarı-kırmızılı forma altında beş sezonda 154 maça çıkıp 18 gol kaydetmişti. 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Türkiye'den sonraki durağı İtalyan ekibi İnter oldu.

Siyah-mavili takımda iki sezonda 38 maça çıkan Breziyalı futbolcu, sadece 1 gol atabildi.

Felipe MeloPalmeirasGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar