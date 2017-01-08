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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi.

Spor / 8 Ocak 2017 Pazar 22:25
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Galatasaray'da transfer konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Podolski için teklif alan sarı kırmızılılar, takıma takviye için görüşmelerini sürdürdüğü PAOK'tan Hollandalı futbolcu Garry Rodrigues'le anlaşmıştı. Dün Sportif AŞ. Yöneticisi Levent Nazifoğlu, yaptığı açıklamada 26 yaşındaki futbolcunun transferinin bittiği belirtmişti.

Yeni transfer Garry Rodrigues akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Sol kanat oyuncusu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak. Hollandalı yıldız daha sonra da takıma katılacak.

İşte Galatasaray'ın yeni transferi

Sarı KırmızılılarGalatasaray


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