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Fatih Terim hakkında şok sözler

Galatasaray'ın eski futbolcusu Frank de Boer, Fatih Terim'i topa tuttu: Ondan futbolun nasıl oynatılmaması gerektiğini öğrendim. O da bir nevi öğrenmek sayılır.

Spor / 7 Ocak 2017 Cumartesi 23:33
Fatih Terim hakkında şok sözler

Galatasaray'ın eski futbolcularından Frank de Boer, sarı kırmızılılarda oynadığı dönemde takımın başında bulunan Fatih Terim hakkında şoke eden sözler sarf etti.

Hollandalı teknik adam verdiği özel bir röportaj esnasında, 'Hiddink, Rijkaard, Advocaat bunlardan bir şeyler öğrendim. Fatih Terim'den de bir şeyler öğrendim. Futbolun nasıl oynatılmaması gerektiğini öğrendim. O da bir nevi öğrenmek sayılır' diye konuştu.



'TAM ANLAMIYLA GERÇEK MEGALOMAN'

Frank de Boer, önceki yıllarda yaptığı bir açıklamada yine Fatih Terim'i hedef almıştı. De Boer, eski teknik direktörü için 'Kendisi futboldan çok dış görüntüsüyle ilgilenirdi. Benim hiçbir yerde görmediğim bir şeydi. Yarım sezonluk bir dönemde aynı kıyafetle diğer antrenmana çıktığını görmedim. Bu gerçekten inanılmazdı. Tam anlamıyla gerçek bir megalomandı' ifadelerini kullanmıştı.

RijkaardFatih TerimGalatasaray


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