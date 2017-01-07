Arda'ya Çin'den çılgın teklif

NTVSpor'da gündemi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Barcelona forması giyen milli yıldız Arda Turan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arda'nın Çin'den toplamda 68 milyon euroluk bir teklif aldığını söyleyen Dilmen, 'Arda, kendisi söyledi.



Çin'den yıllık 17 milyon Euro, 4 senelik bir teklif almış. Yani toplamda 68 milyon euroluk bir teklif oluyor. Bu çok baş döndürücü bir teklif ama dünyanın en büyük takımlarından birinde oynuyor' dedi.



Çin'in belli kriterleri olduğunu anlatan Dilmen, 'Çin'i bir devlet politikası olarak görüyorum. Arap transfer piyasasında en az 32 yaşındaki futbolcular transfer ediliyor. Çin'de öyle değil. Oscar'ı da Burak Yılmaz'ı da alabiliyorlar. Çin Arap ülkeleri gibi değil, kriterleri var' şeklinde konuştu.



'ÇİN KATAR GİBİ DEĞİL'



Rıdvan Dilmen, konuşmasına şöyle devam etti:



'Katar'da 36 yaşındaki futbolcuyu alıyorlar, 150-200 kişinin önünde oynuyorlar. Çin gerçek bir lig, statlar dolu. En yaşlı transferleri dediğimiz Chelsea'den aldıkları Obi Mikel.'



