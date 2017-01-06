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Trabzon Juventus'un stoperiyle anlaştı

Trabzonspor, Uruguaylı stoper Martin Caceres’i Türkiye’ye getiriyor.

Spor / 6 Ocak 2017 Cuma 16:06
Trabzon Juventus'un stoperiyle anlaştı

Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor, savunma hattını güçlendiriyor. Bordo-mavililer savunmaya yaptığı Mas ve Pereira transferinin ardından şimdi de prensip anlaşmasına vardığı Uruguaylı stoper Martin Caceres’i Türkiye’ye getiriyor. Uruguaylı oyuncu Villarreal, Barcelona, Sevilla ve son olarak Juventus’ta forma giymişti. İtalyan Kulübü, Caceres ile yaşadığı sakatlık ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle sözleşme yenilememişti.

Bugün Uruguay’dan yola çıkacak olan Martin Caceres’in pazar günü Türkiye’de olacağı ve pazartesi günü bordo-mavililerle görüşme yapacağı belirtildi. Bu sezon başından beri yaşadığı sakatlıkla ilgili olarak ciddi bir rehabilitasyon dönemi geçirdiği öğrenilen oyuncunun yapılacak olan sağlık kontrolünün ardından Trabzonspor’la sözleşme imzalaması bekleniyor.

FORVET ARAYIŞLARI

Savunmaya önemli takviyeler yapan Trabzonspor’da forvet arayışları da sürüyor. Antalya’da kamp kuran bordo-mavili yönetim, Teknik Direktör Ersun Yanal ile birlikte golcü transferini bitirmeye çalışıyor. Yanal, Sion’un Senegalli golcüsü Mousa Konate’yı isterken, Akhisar Belediyespor’un golcüsü Rodallega’yı da bordo-mavililer bitirmeye çalışıyor. Karadeniz ekibinin Osmanlıspor ile sözleşmesi bulanan ve 10 numara pozisyonunda oynayan Aminu Umar’ı da transfer etmek için girişimde bulunduğu belirtildi.

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