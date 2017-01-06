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Obi Mikel Çin'e transfer oldu

Chelsea’nin Nijeryalı orta sahası John Obi Mikel, Çin ekiplerinden Tianjin Teda’ya transfer oldu. Yıldız oyuncu haftada 180 bin euro kazanacak.

Spor / 6 Ocak 2017 Cuma 10:54
Obi Mikel Çin'e transfer oldu

Çinliler transfer piyasasını sallamaya devam ediyor. Birçok yıldız futbolcuyu yüksek fiyatlarla transfer eden Çinlilerin yeni hedefi bonservisi elinde bulunan John Obi Mikel oldu. Çin ekibi Tianjin Teda, Chelsea'de top koşturan 29 yaşındaki futbolcuyu transfer etti. Tianjin Teda'nın yaptığı açıklamada, Obi Mikel ile 2019 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve oyuncunun bu transferden haftalık 180 bin Euro kazanacağı bildirildi.

Chelsea'de 11 yıl top koşturan Obi Mikel de, eski takım arkadaşı Oscar gibi Çin'in yolunu tutmuş oldu.



ÇinOscar


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