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Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la kampa girdi

Milli motosikletçi Sofuoğlu:'Osmanlı hayranı biriyim. Allah da bana Osmanlıspor'un lisanslı sporcusu olmayı nasip etti' 'İlk testlerime başlamama sadece iki hafta kaldı. Üzerimdeki teri burada bir atayım diyorum'

Spor / 6 Ocak 2017 Cuma 11:17
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la kampa girdi
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Dünya Supersport şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un Antalya kampına katıldı.

Osmanlıspor'un Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir oteldeki kampına katılan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun farklı bir dalıyla ilgilenmesinden dolayı futbola çok yakın birisi olmadığını söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nı desteklediğini ifade eden Sofuoğlu, buna karşın geçen yıl Osmanlıspor'a transfer olduğunu anımsattı. Osmanlıspor'a transferinden memnun olduğunu ifade eden Sofuoğlu, 'Osmanlı isim olarak da çok hoşuma gidiyor. Osmanlı hayranı biriyim. Allah da bana Osmanlıspor'un lisanslı sporcusu olmayı nasip etti.' diye konuştu.



Osmanlıspor'a geçmesinin ardından Avrupa'da kazandığı yarışlardan sonra Osmanlıspor formasıyla pistte tur attığını vurgulayan Sofuoğlu, bunun çok ilgi gördüğünü söyledi. Milli motosikletçi, kendisine formayla ilgi sorular sorulduğunda Osmanlıspor'un lisanslı sporcusu olduğunu anlattığını belirtti.

- 'Osmanlıspor'u takip ediyorum'

Sofuoğlu, Osmanlıspor'un bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde güzel sonuçlar aldığını anımsatarak, 'Osmanlıspor'u takip ediyorum. Sürekli maç sonuçlarından haberdar oluyorum. Kulüp başkanıyla sürekli görüşüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kulübünün Antalya'daki kampına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sofuoğlu, şöyle konuştu:

'Onlarla birlikte burada olmak benim için de bir avantaj. Profesyonel bir ekiple ben de burada bir kamp yapacağım. Antrenmanlarla sezona hazırlık yapacağım. İlk testlerime başlamama sadece iki hafta kaldı. Üzerimdeki teri burada bir atayım diyorum. Daha sonrasında da motosikletli idmanlara başlayacağım.'

Osmanlıspor'un antrenmanını sporcu gözüyle izlediğini dile getiren Sofuoğlu, farklı bir dal olsa da oynadıkları futbolun ne kadar yorucu olduğunu tahmin edebildiğini kaydetti.

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