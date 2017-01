Galatasaray Şehit Fethi Sekin'in oğlunu altyapıya davet etti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray dün yaşanan hain saldırıda Şehit düşen Fethi Sekin'in futbolcu oğlu hakkında açıklama yaptı.



Sarı-kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şehit oğlunun altyapıda oynaması ve eğitim bursu için her türlü imkanı sağlayacağını belirtti.







TÜM TÜRKİYE'YE SÖZÜMÜZDÜR



Galatasaray'ın yaptığı açıklama şu şekilde:



'Galatasaray Spor Kulübü olarak dün İzmir'de meydana gelen alçak terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canı pahasına onlarca insanımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin'e bir kez daha Allah'tan rahmet; eşine, üç evladına, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyoruz.



Bu elim olaydan sonra, rahmetli Fethi Sekin'in çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu, oğlu Burak Tolunay'ın da Altınordu altyapısında futbol oynadığını öğrenmiş bulunmaktayız.



Galatasaray, bugüne kadar kamuoyunun bildiği ya da bilmediği pek çok toplumsal olayda, bu ülkenin temel taşlarından biri olmanın sorumluluğu ile hareket ederek üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir. Bu sefer de yapacağından hiç kimsenin endişesi olmamalıdır.



Biliyoruz ki Sekin Ailesi'nin acısı henüz çok taze. Bu tür kararları almak için vakit çok erken. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini isteriz: Galatasaray altyapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır. Bu konuda eğitim bursu verilmesi dâhil her türlü imkan Galatasaray camiasının Sekin Ailesi'ne ve Türkiye'ye sözüdür.



Saygılarımızla.



Galatasaray Spor Kulübü'