Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray PAOK’a üs kurdu

Galatasaray ara transfer dönemindePAOK’a kancayı taktı. Sarı-kırmızılı ekip, Yunanistan temsilcisinin iki oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyor.

Spor / 6 Ocak 2017 Cuma 12:14
Galatasaray PAOK’a üs kurdu

Rotayı Yunanistan'a kıran Galatasaray, ara transfer döneminde PAOK'un yıldızlarını gözüne kestirdi. Parçalı formayı giymek için PAOK'ta kadro dışı bırakılmayı göze alan Garry Rodrigues'in yanı sıra, bir yıldız daha İstanbul'a geliyor. Rodrigues'in, Yunan ekibindeki kankası olan Arjantinli Facundo Pereyra da ciddi bir şekilde yönetimin radarına girmiş durumda.



GİRİŞİMLER HIZLANDIRILDI

10 numaralı pozisyonda forma giyen ve tıpkı takım arkadaşı Rodrigues gibi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki Pereyra, Sneijder'a alternatif olarak düşünülüyor. Hatta başarılı futbolcunun Çin'e transfer olması ihtimalini de göz ardı etmeyen yönetim, Pereyra için girişimlerini hızlandıracak. Bu sezon 13 resmi maçta forma giyen Pereyra 3 gol-2 asist kaydetti.


Ara TransferFormaÇinYunanistanGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar