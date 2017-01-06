Galatasaray PAOK’a üs kurdu

Rotayı Yunanistan'a kıran Galatasaray, ara transfer döneminde PAOK'un yıldızlarını gözüne kestirdi. Parçalı formayı giymek için PAOK'ta kadro dışı bırakılmayı göze alan Garry Rodrigues'in yanı sıra, bir yıldız daha İstanbul'a geliyor. Rodrigues'in, Yunan ekibindeki kankası olan Arjantinli Facundo Pereyra da ciddi bir şekilde yönetimin radarına girmiş durumda.







GİRİŞİMLER HIZLANDIRILDI



10 numaralı pozisyonda forma giyen ve tıpkı takım arkadaşı Rodrigues gibi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki Pereyra, Sneijder'a alternatif olarak düşünülüyor. Hatta başarılı futbolcunun Çin'e transfer olması ihtimalini de göz ardı etmeyen yönetim, Pereyra için girişimlerini hızlandıracak. Bu sezon 13 resmi maçta forma giyen Pereyra 3 gol-2 asist kaydetti.





