Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray, Ontivero ve Jem Paul Karacan'ı gönderdi!

Galatasaray Kulübü, Lucas Ontivero ve Jem Paul Karacan'ın sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetti.

Spor / 6 Ocak 2017 Cuma 18:02
Galatasaray, Ontivero ve Jem Paul Karacan'ı gönderdi!

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Lucas Elias Ontivero ile olan sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli futbolcuya 925 bin avro sabit transfer ücreti yerine 550 bin Euro fesih tazminatı ödeyecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, 'Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925 bin Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550 bin Euro fesih tazminatı ödenecektir' denildi.

2013-2014 sezonunun devre arasında kadroya dahil edilen Ontivero, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı. Sarı-kırmızılı ekipte sadece ilk sezonunda 3 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında oynayabilen Arjantinli futbolcu, 2014-2015 sezonunu Gaziantepspor'da kiralık olarak geçirdi. Lucas Elias Ontivero, daha sonra Macaristan'ın Honved, Slovenya'nın Olimpija ve Kanada'nın Montreal Impact ekiplerine kiralanmıştı.

JEM PAUL DE GİTTİ

Galatasaray, orta saha oyuncusu Jem Paul Karacan ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, 'Profesyonel futbolcumuz Jem Paul Karacan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017 – 2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 900 bin Euro tutarında sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 240 bin Euro fesih tazminatı ödenecektir' ifadesi kullanıldı.

Borsa İstanbulTürkiye KupasıGaziantepsporMacaristanGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar