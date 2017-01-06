Fatih Terim ve Galatasaray için müthiş iddia!

Eski futbolcu Kerem İnan, A Spor'da yayınlanan programda Galatasaray için müthiş bir iddia ortaya attı. İnan, Galtasaray'ın önümüzdeki sezon için Fatih Terim ile anlaştığını kaydetti.



İnan canlı yayında şu ifadeleri kullandı:



TERİM G.SARAY'A, GÜNEŞ YA DA KOCAMAN MİLLİ TAKIM'A...



'Şu an yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz kişilerden aldığım duyumlara göre, Galatasaray Fatih Terim ile el sıkıştı. Önümüzdeki sezon Galatasaray'ı Terim çalıştıracak. Terim'in yerine Milli Takım'ın başına ise Şenol Güneş ya da Aykut Kocaman geçecek.'