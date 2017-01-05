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Terörü bahane edip gelmekten vazgeçtiler

Fenerbahçe’nin pazar günü Antalya’da hazırlık maçı yapacağı Hollanda ekibi Go Ahead Eagles takımı, terör olayları nedeniyle Türkiye’ye gelmekten vazgeçtiğini açıkladı.

Spor / 5 Ocak 2017 Perşembe 21:37
Terörü bahane edip gelmekten vazgeçtiler

Fenerbahçe’nin Antalya’daki kampta hazırlık maçı oynayacağı Hollanda ekibi Go Ahead Eagles, Türkiye’ye yaşanan terör olaylarından dolayı gelmeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe ile Go Ahead Eagles, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda karşı karşıya gelecekti.

Öte yandan sarı-lacivertliler, yarın saat 14.00’te özel uçakla Antalya’ya gidecek ve 12 Ocak’a kadar kamp yapacak.

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