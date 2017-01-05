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Sneijder'e Çin'den dev teklif

Hollanda basını, Galatasaray’dan 3. ismin de Beijing Guoan’ın radarında olduğunu yazdı. Voetball’ın haberine göre Çinliler, Sneijder için astronomik teklif sunsa da yıldız oyuncu ayrılığı planlamıyor.

Spor / 5 Ocak 2017 Perşembe 12:04
Sneijder'e Çin'den dev teklif

Aslan devre arası transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmayı planlarken elindeki yıldızlara teklif yağıyor. Geçen yıl Burak Yılmaz'ı alan Çin'in Beijing Guoan'ın takımı bu devre arasında da Lukas Podolski ile el sıkıştı. Alman forvetin transferini resmen açıklamaya hazırlanan Çin ekibi için Hollanda basınından çarpıcı bir iddia daha geldi. Voetball İnternaticonal'in haberine göre Beijing Guoan ve bir kulüp daha Wesley Sneijder için hamle yaptı.

'İSTANBUL'U ÇOK SEVİYOR'
Beijing Guoan'ın Wesley Sneijder'in kontratında yazan '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesini devreye sokarak transferi bitirmek istediği kaydedildi. Ancak işin futbolcu cephesinde durum bambaşka. Her fırsatta İstanbul'da bulunmaktan ve Galatasaray'da forma giymekten mutlu olduğunu söyleyen Wesley Sneijder annesinin aksi yöndeki düşüncesine rağmen ayrılığı planlamıyor.

'UMARIM İSTANBUL'DAN AYRILIR'
Hollanda'nın RTL televizyonuna konuşan Wesley Sneijder'ın annesi  yılbaşı günü yaşanan terör saldırısı hakkında  ''Umarım her gün böyle olaylar olmaz. Wesley işine odaklanmalı, futbol oynamalı. Umuyorum ve dua ediyorum ki oradan ayrılırlar.'' demişti. 




Terör SaldırısıWesley SneijderGalatasaray


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