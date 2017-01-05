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Murat Akın imzayı attı

TFF 1. Lig’de mücadele eden Göztepe, İsviçre’nin FC Wil takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Spor / 5 Ocak 2017 Perşembe 12:36
Murat Akın imzayı attı

TFF 1. Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Göztepe, İsviçre'nin FC Wil takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın'ı transfer etti. Kulüp, tecrübeli oyuncu ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. 2008 yılında Belçika'nın Beveren takımından Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Murat Akın, 2008-2016 yılları arasında 176'sı 1. Lig, 44'ü Süper Lig ve 26'sı Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere toplam 246 maçta görev alırken, bu 8 sezonun 7'sinde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından oyuncu kampta da çalışmalarına başladı.

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