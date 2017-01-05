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Gökhan İnler iddialı

Beşiktaş’ın bu sezon başında kadrosuna kattığı başarılı orta saha oyuncusu Gökhan İnler, “Her maçı kazanmak için geldim. Bu kulüp için elimizden geleni yapmamız lazım” dedi.

Spor / 5 Ocak 2017 Perşembe 14:28
Gökhan İnler iddialı

Siyah-beyazlı ekibin başarılı orta saha oyuncusu Gökhan İnler, takımın kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

“Takımdan gayet memnunum”

Kamp sonrası iyi bir ikinci yarı geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Gökhan İnler, “Çok maç oynadık. Maça hep yenmek için çıkıyoruz. Her zaman da kolay değil. Her 3-4 günde bir maçımız var. Takımdan gayet memnunum. İnşallah kamptan sonra iyi bir ikinci yarı geçirmek istiyoruz” dedi.

“Elimizden geleni yapmalıyız”

Gökhan, çıktığı bütün maçlarda takım olarak iyi bir performans göstermek istediklerinin altını çizerek, “Her maçı kazanmak için geldim. Bu kulüp, taraftar için elimizden geleni yapmamız lazım ve her maça çıkıp yüzde yüzümüzü verip kazanmalıyız” şeklinde konuştu.


Beşiktaş efendi bir kulüp”

İnler, Beşiktaş taraftarı hakkında düşüncelerini aktararak, “Taraftar bizim için çok önemli. Onlara çok teşekkür ederim. Çünkü 90 dakika bizimle beraberler. Kötü oynasak da yenilsek de, iyi oynayıp yensek de hep arkamızdalar. Beşiktaş efendi bir kulüp, efendi bir takım. Sadece pozitif konuşabilirim. Bunun için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Gençlere değer vermemiz lazım”

Genç futbolculara tecrübeli futbolcuların yararlı olabileceğini aktaran İnler, “Gençlere yardım etmeyi seviyorum. Onlara çok değer vermemiz lazım. Çünkü gençken görüyorsun. İyi bir futbolcu olabilir mi. Tecrübeli olan futbolcular önemlidir. Gençler de tecrübeli olan futbolculara bakıyorlar” dedi.

“Yenmek için çıkıyoruz”

Siyah-beyazlı orta saha oyuncusu önemli olanın takımın kazanması olduğunu vurgulayarak, “Her maç final gibi oynamamız lazım. İsrail takımı bence çok iyi. İnter'i iki kere yendi. Kolay bir takım değil. Onlar da iyi oynuyor. Biz de iyi takımız. Beşiktaş olarak her maçı yenmemiz gerekiyor. Benim özelliğim uzaktan şutlarım. Herkes benden bekliyor. Sahada görevimiz var. Takım için elimden geleni yapmaya uğraşıyorum. Hissediyorum herkes istiyor şut çekmemi, denerim. Ama önemlisi takım olarak yenmek için çıkıyoruz” diye konuştu.

İsrailGökhan İnlerBeşiktaş


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