Fikret Orman'dan transfer açıklaması

Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya Belek'te yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Beşiktaş'a transferi gündemde olan Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o ile ilgili olarak Fikret Orman, 'Antalyaspor büyük bir camia. Başında da bizim kaptanlığımızı yapmış Rıza Çalımbay var. Rıza Hoca bizim için çok kıymetli bir insan. Biz 'İlgilenmiyoruz' dersek yalan söylemiş oluruz. İlgilendik. Fakat bu Eto'o ile ilgilenmemiz Antalyaspor'un rızasıyla olacak bir şey. Gazetelerde görüyorum; 'Su oyuncuyu veriyor' falan. Bizim oyuncularımız mal değiller. Bizim kulübümüzde böyle şey olmaz. Oyuncular bizim evlatlarımız. Ancak takım kadromuz çok geniş. Bazı oyuncularımız takım içerisinde yer bulmayabilirler. Başka kulüplere gidip oynamalarını istediğimiz isimler var. Oyuncu ve kulüpler isterlerse bazı oyuncularımızın kiraya gitmesi yönünde arzularım var. Ama buna takas olarak bakmam ben. Kıymetli oyuncularım var. Oynamadıkça geriye düşüyorlar. Rhodolfo'yu ne zorluklarla aldık, müthiş bir insan. Şimdi sakatlıktan çıktı, top oynaması lazım. Bu Rhodolfo'yu satalım falan değil. Böyle düşüncede olduğumuz oyuncularımız var. Eto'o'ya döndüğümüz zaman, kısmetse olur. Aboubakar Beşiktaş'ta önemli işler yaptı. Golcünün gol atması sadece golcüyle alakalı olan bir şey değil. Kanatların, orta sahanın çok iyi çalışması lazım. Cenk zaten milli takımın santraforu. Antalyaspor'un da bizim de işimize gelirse Eto'o olabilir' diye konuştu.



'MARİO GOMEZ'E SEZON SONU BAKARIZ'



Siyah-beyazlı forma ile geçtiğimiz sezona damga vuran Mario Gomez ile ilgili soru üzerine Orman, 'Beşiktaş'ta transfer her gün çalışılan bir konu. Ben gidiyorum, yöneticilerim gidiyor. Bunun ismi Fernando Torres, ne güzel diyerek transfer yapmıyoruz. Biz attıkları gollerle, paslarla, oyunuyla tüm taraftarı mutlu edecek transferler yapmak istiyoruz. Mario Gomez taraftarın, benim, yönetimin çok sevdiği bir isim. Gitme sebebi ailesinin terör ile ilgili korkusuydu. Bu ülkemizin ve dünyanın gerçeği. Şu an olduğu takımda top oynamaya devam etmek durumunda. Sezon sonu geldiğinde bakarız' ifadelerini kullandı.



'MEHMET EKİCİ KALİTELİ FUTBOLCU'



Transferin gözde isimlerinden Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Orman, 'Mehmet Ekici kaliteli bir oyuncu ama o bölgede çok fazla oyuncumuz var. Daldaki kuşa değil de eldeki kuşa bakmak lazım' cevabını verdi.



'BABEL SANKİ 10 SENEDİR TAKIMDA GİBİ'



Orman, geçtiğimiz günlerde takıma katılan Babel transferi ile ilgili, 'Babel çok eskiden de takip ettiğimiz bir oyuncu. Türkiye'yi tanıyan, hızlı adapte olabilecek bir isim. Biz biraz daha gole yatkın bir kanat arıyorduk. Bu özelliklere sahip önemli bir kariyeri olan oyuncu. Sanki 10 senedir takımda oynuyormuş gibi. Mutluyuz açıkçası' dedi.



'MITROVIC'İ UZUN ZAMANDIR TAKİP EDİYORUZ'



Hırvat oyuncu Mitrovic'in transferini de değerlendiren Orman, 'Yeni stoperimiz epey bir zamandır takip ettiğimiz bir oyuncu. Önemli fedakarlıklar yaparak aldığımız bir oyuncu. UEFA ile yaptığımız anlaşmaları da gözden kaçırmamak lazım. Başkaları buna uymuyormuş, bu bizi ilgilendiren bir şey değil. Bonservisi elinde ya da kiralık transferleri yaptığımız zaman bazen yaş ortalamalarımızı yukarı çıkarıyoruz. Takımı gençleştirmemiz lazım. Bizim scout ekibi canlı olarak 4-5 kez izledi. Gökhan Kesin, Metin Albayrak ve ben de izledim. Tabii transferin iyisi sahada belli olur' açıklamasını yaptı.



'BAŞAKŞEHİR ÇOK İYİ İŞLER YAPIYOR'



Süper Lig'in ilk yarısını namağlup lider olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'in performansını da değerlendiren Orman, 'Başakşehir çok iyi işler yapıyor. Abdullah Hoca sevdiğimiz bir kardeşimiz. Galatasaray ve Fenerbahçe ezeli rakiplerimiz, her zaman iddialılar. Biz de cepteki keklik değiliz. Ama saha dışı pis oyunların içine çekilmeye teslim olmayacağız' şeklinde konuştu.



'UEFA KUPASI'NI GETİREBİLİRİZ'



UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri Dinamo Kiev mücadelesi ile ilgili Orman, 'Beşiktaş Avrupa'da artık tecrübeli bir takım. Dinamo Kiev'e bakmayın, o maç Türkiye'ye 15 Temmuz'da yapıldığı gibi bir müdahaleydi, ayıptı. O gün de söyledim. Beşiktaş'ın kuvvetli bir kadrosu var. Beşiktaş UEFA Kupası'nı İstanbul'a getirebilir mi? Bence getirebilir. Şampiyonlar Ligi zor gibi görünüyor ama UEFA Kupasını getirebiliriz. Hapoel öyle kolay bir rakip değil' değerlendirmesini yaptı.