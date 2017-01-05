Fenerbahçeli isim ayrılmak için izin istedi

Fenerbahçe'nin müzmin yedeği Ertuğrul Taşkıran, yönetimle görüşerek "Kariyerimi kulübede geçirmek istemiyorum." dedi, ayrılık için izin istedi.
Fenerbahçe'nin müzmin yedeği kaleci Ertuğrul Taşkıran ayrılmak için bir kez daha izin istedi.
Artık 27 yaşına geldiğini ve yedek oturmak istemediğini belirten Ertuğrul, 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum ama kariyerimi kulübede geçirmek istemiyorum' diyerek anlayış beklediğini ifade etti.
KONYA VE SİVAS İSTİYOR
Sarı lacivertli takımda 3. kaleci konumundaki Ertuğrul Taşkıran'ı Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'un yanı sıra yeniden Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Sivasspor kadrosuna katmak istiyor.