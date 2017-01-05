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Fenerbahçeli isim ayrılmak için izin istedi

Fenerbahçe'nin müzmin yedeği Ertuğrul Taşkıran, yönetimle görüşerek "Kariyerimi kulübede geçirmek istemiyorum." dedi, ayrılık için izin istedi.

Spor / 5 Ocak 2017 Perşembe 14:26
Fenerbahçeli isim ayrılmak için izin istedi

Fenerbahçe'nin müzmin yedeği kaleci Ertuğrul Taşkıran ayrılmak için bir kez daha izin istedi.

Artık 27 yaşına geldiğini ve yedek oturmak istemediğini belirten Ertuğrul, 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum ama kariyerimi kulübede geçirmek istemiyorum' diyerek anlayış beklediğini ifade etti.



KONYA VE SİVAS İSTİYOR

Sarı lacivertli takımda 3. kaleci konumundaki Ertuğrul TaşkıranSüper Lig ekibi Atiker Konyaspor'un yanı sıra yeniden Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Sivasspor kadrosuna katmak istiyor.

SivassporErtuğrul TaşkıranFenerbahçeSüper Lig


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