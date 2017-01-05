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Chelsea'nin serisine Tottenham darbesi!

Londra derbisinde lider Chelsea'yi ağırlayan Tottenham, Alli'nin golleriyle sahadan 20 galip ayrıldı Bu sezon sahasında hiç yenilmeyen Tottenham, Chelsea'nin 13 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Spor / 5 Ocak 2017 Perşembe 01:20
Chelsea'nin serisine Tottenham darbesi!

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Chelsea'yi 2-0 mağlup eden Tottenham, rakibinin 13 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Bu sezon sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen Tottenham, derbi maçta lider Chelsea'yi ağırladı. İlk yarının uzatma dakikalarında Dele Alli'nin kafa golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden ev sahibi ekip, 20 yaşındaki futbolcunun 54. dakikada yine kafayla attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Son iki sezondur Alli'nin gol attığı maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik alarak hiç yenilmeyen Tottenham, Chelsea'nin 13 maçlık galibiyet serisini de sonlandırdı.

Ligde son dört maçında 7 gollük performansıyla dikkat çeken İngiliz yıldız Alli, bu sezon 19 karşılaşmada attığı 10 golle geçen sezonki performansını yakaladı.

Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun yönetimindeki Tottenham, bu galibiyetin ardından 42 puanla üçüncü sıraya yükselirken, lider Chelsea 49 puanda kaldı.

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