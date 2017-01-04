Beyaz Gazete Ana Sayfa

Bu düet unutulmaz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya’da sanatçı Haluk Levent’in şarkılarıyla keyifli bir gece geçirdi. Fikret Orman ve Haluk Levent Akdeniz akşamları" ve "Ben bu gece ölmezsem" şarkılarını birlikte söyledi.

Spor / 4 Ocak 2017 Çarşamba 23:56
Bu düet unutulmaz

Devre arası kampı için Antalya’da bulunan Beşiktaş’ı ziyarete gelen Başkan Fikret Orman, siyah-beyazlı takımı takip eden basın mensupları ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Antalya’da bir restaurantta düzenlenen yemeğin sürpriz konuğu ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve sanatçı Haluk Levent oldu.

Önce sanatçı Haluk Levent, Orman’ın yanına gelerek doğuştan hasta bir Beşiktaşlı olduğunu söyledi ve başkan ile selfie çekti. Basın mensuplarının isteğini kırmayan Haluk Levent bir sürpriz yaparak gitarını da getirdi ve başkanla beraber "Akdeniz akşamları" ve "Ben bu gece ölmezsem" şarkılarını söyledi.

Aynı restaurantta dostları ile yemek yiyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Fikret Orman ve basın mensuplarına kısa bir ziyarette bulundu. Beşiktaş’a başarılar dileyen Türel, Fikret Orman’ı bir kez daha 7 Ocak’ta yapacakları Antalyaspor’un yeni tesislerinin açılışına davet etti.

Haluk LeventFikret OrmanBasın MensuplarıBelediye BaşkanıGündoğdu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar