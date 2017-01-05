Arda'nın yeni hocası

La Liga ekiplerinden Barcelona'da teknik direktör Luis Enrique'nin yerine Everton'ı çalıştıran Ronald Koeman'ın geçeceği iddia edildi.



Katalan basınında yer alan haberlere göre, yaz ayında Luis Enrique'nin takımdan ayrılması durumunda yerine geçecek isim Everton'ın hocası Ronald Koeman.



Barcelona'nın Koeman'ı istemesindeki nedenin ise takımın felsefesini bilen bir hoca olması şeklinde yorumlandı.





