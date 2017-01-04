Trabzonspor iki transferini açıkladı

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:



PEREİRA'NIN ALACAĞI ÜCRET



'Profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016 - 2017 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret

2017 - 2018 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.'







DAVİD MAS'IN ALACAĞI ÜCRET



'Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ve kulübü Club Atletico San Lorenzo De Almagro ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;Club Atletico San Lorenzo De Almagro Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 1.500.000.- EUR ödenecektir.'



'Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016 - 2017 futbol sezonu için 986.000.-EUR garanti ücret,

2017 - 2018 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret,

2018 - 2019 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret,

2019 - 2020 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.'







SIRA RODALLEGA'DA



Forvet takviyesi için de bir süredir görüşmelerde bulunan bordo mavililer, Eto'o transferinin gerçekleşmemesi sonrasında rotasını Hugo Rodallega'ya çevirdi. Akhisar'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edilirken oyuncunun kulübüyle yapacağı görüşmelerden sonra transferin resmiyet kazanacağı öğrenildi.







TEKLİFİ KABUL ETTİ



Trabzonspor'un yıllık 1.6 Milyon Euro teklif yaptığı Akhisarlı oyuncunun bu rakamı kabul ettiği de aktarılırken önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.



Öte yandan Trabzonspor'un bu transfer için kadrosunda düşünmediği isimleri de Akhisar Belediyespor'a önererek kasasından fazla para çıkmamasını sağlamayı hedeflediği belirtildi.