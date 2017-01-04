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Sivasspor transferi resmen duyurdu

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’da Lübnanlı stoper Joan Oumari, 850 bin dolar karşılığında Dubai ekiplerinden Al Nasr’a transfer oldu.

Spor / 4 Ocak 2017 Çarşamba 10:13
Sivasspor transferi resmen duyurdu

Sivasspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Futbolcumuz Joan Oumari'nin transferi konusunda kulübümüz ile Dubai ekibi Al Nasr anlaşmaya vardı' ifadesi kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Alman ekibi FSV Frankfurt'tan transfer edilen Joan Oumari, 17'si Süper Lig, 13'ü TFF 1. Lig ve 4'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 maçta Sivasspor forması giydi. Tecrübeli oyuncu 2 kez de gol sevinci yaşadı.

SivassporZiraat Türkiye KupasıSüper LigDubai


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