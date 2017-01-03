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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a sert sözler!

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yasin Öztekin hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Dilmen, kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Yasin için, "Tuhaflığı Yasin de değil kulüpte ararım" ifadelerini kullandı.

Spor / 3 Ocak 2017 Salı 23:55
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a sert sözler!

İşte Dilmen'in Yasin Öztekin sözleri:

'Şampiyonluk yarışında olan bir takımın kadro boşaltmasını doğru bulmuyorum. Geçen hat-trick yapan Yasin Öztekin ahlaksızlık yapmadıysa, kadro dışı kalmasında tuhaflığı kulüpte ararım. Yasin'in yaptığı nedir? Ahlaksızlık yapmamıştır. Takımın en çok gol atan 1. oyuncusudur.

Bir takım gerekçeler sunarak oyuncuyu taraftarın önüne atmamak lazım. Geçen gün hat-trick yapan Yasin Öztekin ahlaksızlık yapmadıysa, kadro dışı kalmasında tuhaflığı kulüpte ararım. Şampiyonluk yarışında olan bir takımın kadro boşaltmasını doğru bulmuyorum.'

AhlaksızlıkYasin ÖztekinRıdvan DilmenGalatasaray


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