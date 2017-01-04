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Kayserispor Sergen Yalçın'a teklif yaptı

Kulüpte yaşanılan ekonomik kriz sebebiyle kötü günler geçiren Kayserispor'da ikinci yarı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Ligde kalmak için ikinci yarıda elinden geleni yapmak isteyen sarı kırmızılı kulüp takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmek için genç teknik adama teklif yaptı.

Spor / 4 Ocak 2017 Çarşamba 15:50
Kayserispor Sergen Yalçın'a teklif yaptı

Süper Lig'in son sırasında yer alan Kayserispor, ikinci yarıda bulunduğu konumdan yukarı çıkmak için elindeki tüm ihtimalleri zorluyor...

Sarı kırmızılılar ligin ikinci yarısında kümede kalmak için ilk hamlesini teknik heyette yapmak istiyor. Takımın başına Sergen Yalçın'ı getirerek kulüpte yeni bir hava oluşturmak isteyen Kayserispor yönetimi, genç teknik adama teklifini sundu.

Şu an hiçbir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın teklife henüz yanıt vermediği öğrenilirken yapılacak son görüşmelerin ardından durumun netlik kazanacağı belirtildi.

Sergen YalçınKayserisporSüper Lig


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