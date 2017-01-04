Kapıcı babanın 'milli' gururları

4 çocuk babası Murat Akçakmak, 9 yıldır kapıcılık yaparak hem çocuklarını okula gönderdi hem de hayallerinin peşinden koşmalarını sağladı. 15 yaşındaki büyük kızı Amine’nin karateye meraklı olduğunu gören baba Akçakmak, vakit kaybetmeden kızını kursa yazdırdı. Amine’nin kısa zamanda karatede başarılar kazanması, baba Akçakmak’ın gururunu okşadı. Amine’nin karate kursuna yazılıp başarılı olması, diğer kardeşlerini de bu spora yönlendirdi. Kapıcılık yapıp asgari ücretle çocuklarının bir dediğini iki etmek istemeyen cefakar baba Akçakmak, bütün çocuklarını karate kursuna yazdırdı. Murat Akçakmak’ın iki kızı Amine ve Zeynep, karatede elde ettikleri başarılarla milli takıma kadar yükselerek babalarının çabalarını boşa çıkarmayarak büyük bir başarıya imza attı.



Sabah okul, öğlen babaya yardım, akşam spor



Murat Akçakmak’ın iki kızı Amine ve Zeynep, karatede olduğu kadar derslerinde gösterdikleri üstün başarılarla da babalarının gurur kaynağı oldu. Sabahın erken saatlerinde kalkıp okula gider kardeşler, öğlen eve geldikten sonra günlük ödevlerini tamamlayıp, babalarının yardımına koşuyor. Gün içerisinde kapıcı babalarına yardım etmek için ekmek dağıtıp, binaları temizleyen Amine ve Zeynep, akşam saatlerinde ise çok sevdikleri karate için spor salonunun yolunu tutuyor. İkisinin birlikte katıldığı müsabakalarda toplam da 60 madalya kazanan Amine ve Zeynep’in en büyük hedefi Diyarbakır ve Türkiye’nin adını dünyaya duyurmak.



“Çocuklarımla gurur duyuyorum”



Kapıcılık yaparak çocuklarının hayallerini gerçekleştirmeye çalışan Murat Akçakmak, İHA muhabirine hayatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Baba Akçakmak, 9 yıldan bu yana kapıcılık yaptığını, 4 çocuğunu da buradan kazandığı parayla büyüttüğünü söyledi.



Bina görevlisi olmaktan hiçbir zaman utanmadığını aktaran baba Akçakmak, “Bütün çocuklarım karate kursuna gidiyor. Çocuklar hem okulda hem karatede çok başarılı. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Amine’nin yaptığı başarıyı Diyarbakır’da kimse yapmadı şimdiye kadar. Ben kapıcılık yapıyorum, kızlarım işlere yetişemediğim zamanlarda bana yardım ediyor. Hem okuyorlar, hem karate kursuna gidiyorlar hem de bana işlerimde yardım ediyorlar. Hem okulda başarılılar hem de karatede başarılılar. Çok gururluyum, onların başarılarının devamını diliyorum. Benim herkese tavsiyem, çocuklarını özellikle kız çocuklarını okutsunlar. Sokaklarda gezmesinler, insan istediği zaman başarı gelir. Ben çok zorluk çekiyorum. Dört çocuğum var hem karate kursuna gidiyorlar hem de okula gidiyorlar. Onları asgari ücretle okutmak gerçekten bu devirde çok zor. Ama yine de çok çabalıyorum, yeter ki okusunlar ve başarılı olsunlar. Ben çocuklarımın, memleketin ve bu ülkenin gururu olmalarını istiyorum. Benim hayalim, inşallah bir Olimpiyat, Dünya veya Avrupa şampiyonluğu kazanmaları” dedi.



Hedefleri dünya şampiyonu olmak



Murat Akçakmak’ın büyük kızı 15 yaşındaki Amine Akçakmak, 7 yıldır karate yaptığını ve bu sporu çok sevdiğini söyledi.



Amine, “Milli sporcuyum, 4 madalyam var. Babamız bizi çok zor şartlar altında kursa gönderdi. Biz dersimiz bittikten sonra babamıza yardım ediyoruz. Hem derslerimizde hem sporumuzda başarılıyız. Bundan sonraki hedefim inşallah Olimpiyat, Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmak” diye konuştu.



12 yaşındaki Zeynep Akçakmak ise 5 yıldır karate yaptığını kaydederek, “Bu sporu çok seviyorum. Benim de ilerde ki hedefim, dünya olimpiyat ve Avrupa şampiyonu olmak. İnşallah onu da başaracağıma inanıyorum” ifadelerinde bulundu.