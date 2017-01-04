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İspanyol basınına göre Beşiktaş'ın yıldızı gitmek istiyor

Son yaşanan terör olaylarından etkilenen Adriano'nun Beşiktaş'tan ayrılmak istediği iddia edildi.

Spor / 4 Ocak 2017 Çarşamba 15:52
İspanyol basınına göre Beşiktaş'ın yıldızı gitmek istiyor

spanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, Beşiktaş'ın dünyaca ünlü futbolcusu Adriano, devre arasında uygun bir teklif gelmesi halinde Türkiye'den ayrılmak istiyor.

Roger Torello imzasıyla yayınlanan haberde, eşi ve çocuklarını Barcelona'ya gönderen yıldız oyuncunun Türkiye'de yaşanan terör olaylarından etkilendiği ve bu yüzden ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.

Sezon başında Barcelona'dan transfer edilen 32 yaşındaki Adriano, bu sezon 22 resmi maçta görev alırken 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.








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