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Galatasaray, Hamit Altıntop ve Emrah Başsan'ı gönderdi!

Galatasaray Kulübü, Hamit Altıntop'un sözleşmesini 825 bin Euro karşılığında feshederken, Emrah Başsan'ı da Fortuna Sittard'a kiraladı.

Spor / 4 Ocak 2017 Çarşamba 19:49
Galatasaray, Hamit Altıntop ve Emrah Başsan'ı gönderdi!

Galatasaray, Hamit Altıntop'un sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Sarı-Kırmızılar'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Profesyonel futbolcumuz Hamit Altıntop ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 825.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

EMRAH BAŞSAN KİRALANDI

Galatasaray Kulübü bir ayrılık haberini daha duyurdu. Sarı-Kırmızılılar, bu kez de Emrah Başsan'ın kiralık olarak Fortuna Sittard'a transfer olduğunu duyurdu:

'Profesyonel futbolcumuz Emrah Başsan'ın 2016-2017 sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Fortuna Sittard kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.Bu süreçte oyuncunun ücretleri Fortuna Sittard tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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