Galatasaray, Hamit Altıntop ve Emrah Başsan'ı gönderdi!

Galatasaray, Hamit Altıntop'un sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Sarı-Kırmızılar'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



'Profesyonel futbolcumuz Hamit Altıntop ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 825.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'



EMRAH BAŞSAN KİRALANDI



Galatasaray Kulübü bir ayrılık haberini daha duyurdu. Sarı-Kırmızılılar, bu kez de Emrah Başsan'ın kiralık olarak Fortuna Sittard'a transfer olduğunu duyurdu:



'Profesyonel futbolcumuz Emrah Başsan'ın 2016-2017 sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Fortuna Sittard kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.Bu süreçte oyuncunun ücretleri Fortuna Sittard tarafından ödenecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'