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Galatasaray'da Yasin Öztekin şoku

Galatasaray’da devre arası kamp kadrosunda yer alacak oyuncular belli oldu. Süresiz kadro dışı kalan Yasin Öztekin ve takımdan ayrılması beklenen Hamit Altıntop ile Aurelien Chedjou kadroda yer almadı.

Spor / 4 Ocak 2017 Çarşamba 15:06
Galatasaray'da Yasin Öztekin şoku

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını gerçekleştireceği Antalya'ya gitti. Sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu şekillenirken, süresiz kadro dışı kalan Yasin Öztekin, 24 kişilik kamp kadrosuna dahil edilmedi. Yasin'in yanı sıra takımdan gönderilmeleri beklenen Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou da Antalya'ya götürülmeyen diğer isimler oldu.

Kamp çalışmalarının ilk bölümünü 4-8 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te geçirecek olan Galatasaray, bugün saat 14.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Antalya'ya hareket etti. Sarı-kırmızılı takım ilk antrenmanını ise saat 19.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirecek.



KADRODA YER ALAN İSİMLER

Galatasaray'ın Antalya'daki kamp kadrosunda yer alacak isimler şöyle: Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay Güney, Birhan Vatansever, Volkan Pala.

Yasin ÖztekinLukas PodolskiWesley SneijderGalatasaray


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