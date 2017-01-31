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Potada Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu İntegral Forex Türkiye Kupası kuraları çekildi. Fenerbahçe’nin rakibi Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank’ın rakibiyse Darüşşafaka Doğuş oldu.

Spor / 31 Ocak 2017 Salı 12:46
Potada Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Bu sene İntegral Forex ismi ile anılacak olan Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Kupası kura çekiminde İntegral Forex ile isim sponsorluğu sözleşmesi de imzalandı. Açılış konuşmasını yapan ve turnuva hakkında bilgi veren Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Direktörü Ömer Onan, İntegral Forex Türkiye Kupası’nın Ankara’da oynanacağını Ankaralı basketbolseverlerin basketbola olan ilgisini vurguladı.

Tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak olan İntegral Forex Türkiye Kupası’nda Final Maçı 19 şubat Pazar günü oynanacak.

İntegral Forex Türkiye Kupası kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde:

15-16 Şubat

Anadolu Efes - Fenerbahçe

Yeşilgiresun Belediye - Pınar Karşıyaka

Beşiktaş Sompo Japan - Banvit

Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka Doğuş

EfesTürkiye KupasıTürkiye Basketbol FederasyonuTürkiyeÖmer Onan


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