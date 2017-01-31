Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken ve sadece 1 mağlubiyeti bulunan Medipol Başakşehir, Togolu forvet Adebayor'u renklerine kattı.



İstanbul ekibinin 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Kariyerinde Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Manchester City'de görev yapan Adebayor, son olarak geçtiğimiz sezon Crystal Palaca forması giyiyordu.







Başakşehir'e imza atan yıldız isim bu sezon herhangi bir takımda görev almıyordu.



Transferin bitimine saatler kala bonservisi elinde bulunan Adebayor'u renklerine bağlayan Medipol Başakşehir, daha önce de kadrosuna İrfan Can Kahveci, Caiçara ve Egemen Korkmaz'ı dahil etmişti.





