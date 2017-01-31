İşte Adebayor'un yeni takımı!

ransfer döneminde adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Emmanuel Adebayor, Medipol Başakşehir için İstanbul'a geliyor.



Togolu futbolcu, Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Medipol Başakşehir ile büyük ölçüde anlaştı.



İstanbul'da Başakşehir ile son bir görüşme yapacak olan Adebayor'un gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.



Kariyerinde Arsenal, Real Madrid, Manchester City ve Tottenham gibi takımların formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu büyük ihtimalle kariyerine Süper Lig'de devam edecek.