Hamit Altıntop'tan son dakika transferi

Galatasaray ile yolları ayrılan Hamit Altıntop, Almanya'ya geri dönüyor. Sarı-kırmızılılara 2012'de Real Madrid'den gelen tecrübeli futbolcu, sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklentileri karşılayamamıştı.



Skorer'in Alman FFH radyosuna dayandırdığı habere göre; 34 yaşındaki futbolcu Bundesliga ekiplerinden Darmstadt'a transfer olabileceği belirtildi. Oyuncunun kentte sağlık kontrolünde olduğu ve buradan çıkacak sonuca göre transferine yön verileceği belirtildi.



Yıldız futbolcu İspanya'da Real Madrid dışında, Almanya'da Bayern Münih ve Schalke formaları da giymişti.