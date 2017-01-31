Beşiktaş'tan Demba Ba açıklaması

Beşiktaşlıları heyecanlandıran haber geldi.



Siyah beyazlılar Demba Ba'nın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığını KAP'a bildirdi.



Yapılan açıklamada “Demba Ba'nın 31.05.2017 tarihine kadar geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecektir.” ifadesi kullanıldı.



