Beyaz Gazete Ana Sayfa

Beşiktaş'tan Demba Ba açıklaması

Beşiktaş, Demba Ba'nın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığını KAP'a bildirdi.

Spor / 31 Ocak 2017 Salı 15:38
Beşiktaş'tan Demba Ba açıklaması

Beşiktaşlıları heyecanlandıran haber geldi. 

Siyah beyazlılar Demba Ba'nın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada “Demba Ba'nın 31.05.2017 tarihine kadar geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecektir.” ifadesi kullanıldı.

BeşiktaşDemba Ba


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TRUMP FETÖ’YÜ VERMEK ZORUNDA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar