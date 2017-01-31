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Alanyaspor'un yeni teknik adamı sahaya indi

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 20. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yeni Teknik Direktör Safet Susiç yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Spor / 31 Ocak 2017 Salı 19:28
Alanyaspor'un yeni teknik adamı sahaya indi

Hüseyin Kalpar’ın istifasının ardından yaşanan teknik direktör krizi sonrası göreve gelen Boşnak teknik adam Safet Susiç, Alanyaspor’daki görevine dün resmen başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor, ilk antrenmanını yaptı. Yeni Teknik Direktör Safet Susiç gözetiminde yapılan antrenmana, yeni transferler Junior Fernandes ve Darko Lazic de ayaklarının tozuyla katıldı.

İdman öncesinde oyuncularıyla toplantı yapan Susiç, teknik ekip ve futbolcuları birbirleriyle tanıştırdı. Takımdan ayrılacağı konuşulan Carlos Garcia ise antrenmanda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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