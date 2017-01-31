Transfer sezonunun son gününü hareketli geçiren kulüpler arasında yer alan Akhisar Belediyespor Hugo Rodallega’dan boşalan santrafor bölgesine 2 takviye yaptı. Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde yapılan imza törenine Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Evren Acar, Süleyman İşçi, Harun Eryüksel ve futbolcu menajerleri katıldı.



İLK TRANSFER BOKİLA



İlk olarak yeşil-siyahlılar Demokratik Kongolu 28 yaşındaki golcü oyuncu Jeremy Loteteka Bokila ile 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Eskişehirspor’da kiralık oynayan golcü oyuncu Jeremy Bokila, 13 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.



Hollanda AGOW Apeldoorn takımında futbol hayatına başlayan golcü oyuncu sırasıyla Belçika 1. Lig takımlarından SV Zulte Waregem, Hollanda 1. Lig takımlarından Sparta Rotterdam, Romanya takımlarından Petrolul Ploiesti, Rusya Premier Lig takımlarından Terek Grozny, Çin Süper Lig takımlarından Guangzhou, Eskişehir, Katar Stars liginden Al-Kharitiyat Sports Club takımlarından forma giydi. Golcü oyuncu en son 2016-2017 sezonu ilk devresinde Katar Stars Lig takımlarından Al-Kharitiyat Sports takımında 11 maçta 3 gol kaydetti.



SOKOL CİKALLESHİ BAŞAKŞEHİR’DEN KİRALANDI



Son transferde ise yeşil-siyahlılar Başakşehir Futbol Kulübü’nden 26 yaşındaki santrafor Sokol Cikalleshi’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. 2019 yılına kadar İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki golcü Arnavut futbolcu Sokol Cikalleshi, futbol hayatına Arnavutluk takımlarından Besa Kavaje takımında başlarken sırasıyla Tirana, Güney Kore takımlarından Incheon United, Arnavutluk Kukesi, Hırvatistan takımlarından Split ve son olarak 2015-2016 sezonundan buyana İstanbul Başakşehir futbol takımlarının formalarını giydi.



Geçen sezon ligde 27 maçta 6 gol 4 asist kaydeden oyuncu bu sezon sadece 2 lig maçı kadrosunda 63 dakika forma şansı buldu. Türkiye kariyerinde 48 maçta 16 gol kaydeden golcü oyuncu bu sezon en son Başakşehir forması ile 24 Eylül 2016 günü Osmanlıspor’a karşı forma giydi.

