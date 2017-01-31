Siyah-beyazlı takıma geçtiğimiz yaz Barcelona’dan transfer olan Brezilyalı sol bek Adriano, Beşiktaş formasıyla eski performansına kavuştu.



Barcelona’da oynadığı son 2 sezonda istediği forma şansını bulamayan 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile hayat buldu. Ligde 16, Şampiyonlar Ligi’nde 6, Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta forma giyen yıldız sol bek, Süper Kupa’da da görev aldı. Toplam 25 maçta forma giyen Adriano, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



Son iki sezonun acısı çıktı



Yıldız futbolcu Barcelona’da forma giyerken, 2015-2016 sezonunun tamamında toplamda 18 maçta, 2014-2015 sezonunun tamamında ise yine Katalan ekibinde 27 maçta forma giymişti. Son iki sezonunda İspanyol ekibinde istediği forma şansını bulamayan Adriano, Beşiktaş’ta henüz sezon ortası olmasına rağmen geride kalan 2 sezonunun istatistiklerini yakalamış durumda. Adriano kariyeri boyunca bir sezonda en çok 2005-2006 yılında Sevilla formasıyla 46 maça çıkmıştı.