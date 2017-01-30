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Vodafone Arena'da Aziz Yıldırım tezahüratı

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'u konuk ettiği maçta, siyah-beyazlı taraftarlar, skorun 4-1'e gelmesinin ardından Aziz Yıldırım'ı ti'ye alan tezahüratlarla ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin 4-1'lik mağlubiyetine atıfta bulundular.

Spor / 30 Ocak 2017 Pazartesi 23:32
Vodafone Arena'da Aziz Yıldırım tezahüratı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'u ağırladığı maçta, siyah-beyazlı taraftarlar Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ti'ye alan tezahüratlarda bulundular. Vodafone Arena'daki maç Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğü ile devam ederken, Beşiktaşlı taraftarlar ilk önce Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yaptı, daha sonra ise birgün önce, 4-1 Fenerbahçe'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan, Kayserispor maçına atıfta bulunarak; "Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım" ve "Aziz Yıldırım bizi bırakma" şeklinde tezahüratlarla ezeli rakiplerine gönderme bulundular.

Sergen YalçınFenerbahçeSpor Toto Süper LigVodafone ArenaAziz Yıldırım


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