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Trabzonspor'da bir transfer daha

Sezon sonu Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan Faslı oyuncu Omar El Kaddouri ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, oyuncunun kulübü ile de görüşmelerini sürdürerek transferi bitirme aşamasına geldi.

Spor / 30 Ocak 2017 Pazartesi 15:21
Trabzonspor'da bir transfer daha

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Trabzonspor, İtalya’nın Napoli takımında forma giyen Faslı oyuncu Omar El Kaddouri’ninde transferini sonlandırmak üzere. Bordo-mavili kulübün, Faslı oyuncu ile ön protokol imzaladığı iddia iddia edildi. Napoli ile görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, onay alması halinde oyuncuyu Türkiye’ye getirecek.

Devre arasında kadrosunu Olcay Şahan, Emanuel Mas, Joao Pereira, Hugo Rodallega ve Carl Medjani gibi isimlerle güçlendiren Trabzonspor, 10 numara pozisyonunda oynayan El Kaddouri’yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sezon sonu Napoli’den ayrılacak olan ve bu sezon sadece 5 maçta forma giyme şansı bulan Faslı oyuncu ile Trabzonspor uzun süredir ilgileniyordu.

Trabzonspor’un oyuncu ile ön protokol imzaladığı iddia edilirken, İtalya kulübüyle görüşmeleri son aşamaya getiren Trabzonspor, herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda oyuncuyu da transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Türkiye’ye getirerek kadrosuna katmayı hedefliyor.

Olcay ŞahanTrabzonsporNapoliEmanuelİtalya


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