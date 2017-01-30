Timsah golü unuttu

Spor Toto Süper Lig'e Hamza Hamzaoğlu yönetiminde iyi bir başlangıç yapan ve ilk 5 haftada 4 galibiyet elde eden yeşil-beyazlılar, 12. haftadaki Galatasaray mağlubiyetinin ardından adeta çöküşe geçti. Ligde oynadığı son 8 maçta 6 mağlubiyet elde eden Timsah, son 4 maçtır da puan alamıyor.



Batalla'dan 4 maçtır katkı yok



Ligin ilk 15 haftalık periyodunda 6 gol, 5 asistlik katkı sağlayan Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, son 4 maçtır takımına ne gol ne asist katkısı yaptı. Son 4 haftada yalnızca genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş, 2 gol kaydetti.



Topla en az oynayan takım



Dün oynanan Başakşehir karşılaşmasında yüzde 26.6 oranında topa sahip olan yeşil-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de bir maçta topa en az sahip olan takım unvanını da elde etti.



Bursaspor'un son 4 maçta oynadığı karşılaşmalar ve aldığı sonuçlar şöyle:



Gençlerbirliği 3-1 Bursaspor



Bursaspor 1-2 Trabzonspor



Bursaspor 0-1 Adanaspor



Başakşehir 1-0 Bursaspor