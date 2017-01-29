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Rasim'den Abdülkerim Durmaz'a hediye

Rasim Ozan Kütahyalı, Kayserispor yenilgisi sonrası Fenerbahçeli Abdülkerim Durmaz'a pastırma ve sucuk hediye etti.

Spor / 29 Ocak 2017 Pazar 23:28
Rasim'den Abdülkerim Durmaz'a hediye
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Beyaz Futbol yorumcularından Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz arasındaki çekişme devam ediyor.

Abdülkerim Durmaz geçen hafta Galatasaraylı Rasim Ozan'a Karabük yenilgisinin ardından boru hediye etmişti.



SUCUK VE PASTIRMAYLA GELDİ

Fenerbahçe'nin Kayseri deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle dönmesinin ardından Kütahyalı'nın stüdyoya nasıl geleceği merak konusuydu.

Kütahyalı boru hediyesinin öcünü bu hafta aldı. Stüdyoya geç gelen Rasim Ozan stüdyoya elinde sucuk ve pastırmayla geldi. 

Abdülkerim Durmaz bu hediyeye sinirlensede sessizliğini bozmadı.



YÖNETİME VE FUTBOLCULARA GÖNDERDİ

Abdülkerim Durmaz aldığı pastırmaları Fenerbahçe yönetimine, sucukları ise futbolculara hediye etti.



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