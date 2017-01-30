Fikret Orman: Aziz Yıldırım’ın tarzını 14 yaşında bıraktık

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Siyah-Beyazlı camiaya yönelik kullandığı sözlerin ardından suskunluğunu bozdu.



Yıldırım'ın, “Ricardo Quaresma, avukatı aracılığıyla Fenerbahçe'ye gelmek istedi. Başka oyuncular da var” sözleriyle ilgili olarak konuşan Orman, “Hep diyorum. Bu tür konuşmaları, atışmaları 14-15 yaşlarında bıraktık. Kulüp olarak hiç bir zaman suni gündem ve gerilimden beslenmedik. Beşiktaşın bir duruşu vardır. Her kulüp ile dostane ilişkilerimiz var. Her gittiğimiz yerde bunu görüyoruz. Salı günü Vodafone Arena'da bu konuyla ilgili olarak daha ayrıntılı açıklamalarda bulunacağım” ifadelerini kullandı.



Ligdeki şampiyonluk yarışlarıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Başkan Fikret Orman, “Bu sene şampiyonluk çok önemli. Mutlaka kazanmak istiyoruz. Üst üste kazanılan şampiyonluk bizi bir anda birkaç kademe yukarılara çıkarır. Yönetimsel olarak futbol sahası dışındaki işimize bakıyoruz. Saha içi tamamen hocamız ve ekibine emanet. Çok tecrübeli hocamız ve kaliteli takımımız var. Şampiyonluk konusunda onlara inancımız tam” diye konuştu.