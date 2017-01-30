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Derbinin günü ve saati belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe, 5 Şubat Pazar günü saat 20.30’da Vodafone Arena’da karşı karşıya gelecek. Mücadele tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak. Kazanan ekip tur atlayacak.

Spor / 30 Ocak 2017 Pazartesi 13:48
Derbinin günü ve saati belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı açıklandı. D Grubu'nu lider bitiren Beşiktaş, C Grubu'nun 2.'si Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ligde zirveye oynayan ekiplerden Medipol Başakşehir ile Galatasaray da birbirleriyle eşleşti. 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşmada, Medipol Başakşehir, sahasında kupanın son şampiyonu Galatasaray'ı ağırlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları oynanacağı için, Süper Lig'e ara verilecek.

Son 16 turundaki eşleşmeler ve maç programları şu şekilde:
4 Şubat Cumartesi

14.00 Tuzlaspor- Sivasspor (Tuzla Belediye Sahası)

16.15 Gençlerbirliği - Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

18.30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor (Şanlıurfa Gap Arena)

20.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

.....

5 Şubat Pazar

12.30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Atiker Konyaspor - Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.15 Kasımpaşa - Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Arena)

Çaykur RizesporFenerbahçeZiraat Türkiye KupasıBeşiktaşGençlerbirliği


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