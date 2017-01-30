Beyaz Gazete Ana Sayfa

Çılgın snowboardcular 70 derece eğimli tepeden gece karanlıkta kaydı

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ’da ellerinde meşalelerle 70 derece eğimli tepeden gece karanlıkta kayan snowboardcuların gösterisi nefesleri kesti.

Spor / 30 Ocak 2017 Pazartesi 10:06
Çılgın snowboardcular 70 derece eğimli tepeden gece karanlıkta kaydı
Video için tıklayın

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Uludağ Kış Festivalinin gecesi de gündüzü kadar hareketli geçti. Belediye tarafından dev varillerin içerisinde ateş yakıldı. Pist alanındaki davetliler -15 derece soğukta ikram edilen sıcak salep ile ısındı.

Bursa'nın tarihi mekanları kar üzerine aksettirildi

Gecede Kültür AŞ. tarafından hazırlanan ve Bursa'nın tarihi mekanlarının video mapping ile kar kütlesi üzerine yansıtılması ilgiyle izlendi. Geceye katılanlar cep telefonlarına sarılıp o anları kaydetti.

Gecenin sonunda bir grup snowboardcunun yaptığı çılgın şov ise nefesleri kesti. Ellerinde yanan meşalelerle 70 derece eğimli tepeden karanlıkta korkusuzca kayan boardcular yaptıkları akrobatik hareketlerle katılanlara keyifli bir gece yaşattı.

Bursa Büyükşehir BelediyesiUludağ


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar