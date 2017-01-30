Çakar'dan Volkan'a gönderme

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar Kayserispor yenilgisinin ardından Fenerbahçe yönetimini ve Volkan Demirel'i ağır bir şekilde eleştirdi.



Volkan Demirel'in hafta içi Galatasaray'ın yenildiği maçın ardından 3'lü çektirip küfür etmesine atıfta bulunan Çakar, 'Volkan artık 3'lü değil 4'lü çektirir' dedi



FENERBAHÇE'Yi REZİL EDİYOR



Yenilginin faturasını özellikle Aziz Yıldırım'a çıkartan Çakar 'Bir Türkiye vatandaşının egoları, tuhaflıkları, manasız kavgaları, manasız tripleri yüzünden kendi antrenörüne idmanları eskort kızların durumuna göre belirliyor diyebilecek kadar sıkıntılı başkanınız, daha 24 saat önce onu tanımıyorum bunu tanımıyorum derken şimdi Rasim Ozan Kütahyalı koskoca Fenerbahçe'yi rezil ediyor.' diye konuştu.



VOLKAN EVLADIM...



Hafta içi yaşanan olaya göndermede bulunan ünlü yorumcu 'Volkan evladım, canım benim artık 3'lü değil 4'lü çektir.' ifadelerini kullandı.