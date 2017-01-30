Arena'dan 6 gol çıktı

Beşiktaş'ın golleri 9. dakikada Ryan Babel, 28. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 50. 56. ve 83. dakikalarda Cenk Tosun'dan geldi. Konyaspor tek golü 64. dakikada Tosic'in kendi kalesine attığı golle geldi.



Spor Toto Süper Lig'de 18. haftada zirveyi Başakşehir'den alan Siyah-Beyazlılar, bu akşam 19. haftanın kapanış mücadelesinde Atiker Konyaspor karşısına çıktı. Kara Kartal, Atiker Konyaspor'u Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun'un üç golüyle 5-1 mağlup etti. Beşiktaş puanını 44'e yükselterek liderliğini korurken, Fenerbahçe ile farkı 9'a yükseltti.



2. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan geliştirği atakta Ryan Babel'in ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.



5. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Ricardo Quaresma ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içinde yükselen Ryan Babel'in kafa vuruşuyla indirdiği top Konyaspor defansı tarafından uzaklaştırıldı.







Tehlikeli ataklar



6. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Adriano'nun plase vuruşunda Konyaspor kalecisi Serkan topu çıkarttı.



7. dakikada Siyah-Beyazlılar Taslica ile bir kez daha gole yaklaştı. Talisca'nın uzaktan vuruşunda top az farkla auta çıktı.



Beşiktaş golü buldu!



Beşiktaş 9. dakikada Ryan Babel'in attığı golle Atiker Konyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Talisca sağdan ortaladı, Babel ceza sahasında çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.



Atiba ile gole yaklaşıldı



13. dakikada sağ kanattan kullanılan ortada, Atiba ön direkte buruşunu yaptı. Top uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.



14. dakikada Konyaspor'un kullandığı serbest vuruşta topa dokunan Ali Çamdal'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.



22. dakikada Oğuzhan ceza sahası içinde vurdu, top kornere gitti.



23. dakikada Ricardo Quaresma'nın sağ çaprazdan sert vuruşunda top dışarı gitti.







Kartal 2-0 yaptı!



28. dakikada Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Beşiktaş'ın hızlı hücumunda Quaresma pasını Oğuzhan'a attı. Oğuzhan yerden vuruşla topu ağlara gönderdi.



Beşiktaş penaltı bekledi



35. dakikada Cenk Tosun ceza sahası içind kaldı ve Siyah-Beyazlılar penaltı bekledi ancak hakem Özgür Yankaya devam kararı verdi. Yankaya daha sonra uzun süre yerden kalkmayan Cenk Tosun'a sarı kart verdi.



39. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Ali Çamdalı'nın şutunda Fabri direk dibinde çok iyi uzandı ve topu kornere çeldi.



40. dakikada Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ricardo Quaresma ceza sahası dışından şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere gitti.



42. dakikada yine hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma ceza sahası içinde ayak içiyle vuruşunu yaptı, top az farkla dışarı gitti.



İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Cen Tosun'tan peşpeşe goller!



50. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı golle skoru 3-0'a taşıdı. Babel ceza sahasındaki Cenk ile topu buluşturdu. Cenk Tosun vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu.



56. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı golle skoru 4-0'a taşıdı. Quaresma, topu arka direkte yer alan Cenk'e ortaladı. Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top ağlara gitti.



Tosic kendi kalesine attı



64. dakikada Tosic'in kendi kalesine attığı golle Konyaspor skoru 4-1'e getirdi.



Cenk Tosun hat-trick yaptı!



83. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle skoru 5-1'e getirdi. Bu golle Cenk Tosun hat-trick yapmış oldu.



Kalan akikalardan başka gol olmadı ve Beşiktaş, Vodafone Arena'da Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.



